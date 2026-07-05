Transfert historique à l'OM : Mason Greenwood va dire oui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'AS Roma n'a toujours pas répondu aux exigences de l'OM, Mason Greenwood pourrait finalement se diriger vers la Turquie. Et pour cause, Fenerbahçe aurait dégainé une offre proche de 40M€ et l'ailier anglais semble avoir décidé de rejoindre le club stambouliote.

C'est déjà le feuilleton de l'été du côté de l'OM ! Contraint de vendre pour équilibrer ses comptes et alléger sa masse salariale, le club phocéen a acté le fait que Mason Greenwood serait transféré. Mais encore faut-il qu'un club réponde aux exigences marseillaises, ce qui n'est pas le cas de l'AS Roma, qui semble pourtant avoir fait de l'ailier anglais sa grande priorité de l'été. Mais jusque-là, le club italien n'a pas fait les efforts nécessaires pour recruter le numéro 10 de l'OM et pourrait le payer cher.

Fenerbahçe va faire de Greenwood la plus grosse vente de l'OM ? Et pour cause, c'est désormais Fenerbahçe qui se présente comme la principale option pour un transfert de Mason Greenwood. En effet, selon les informations du journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, deux dirigeants du club stambouliote se sont rendus à Marseille afin de finaliser le transfert de Mason Greenwood après avoir transmis une offre officielle à l'OM. Une offre qui dépasserait celle transmise par l'AS Roma et avoisinerait les 50M€ réclamés par les Marseillais. Une somme qui ferait de l'ailier anglais la plus grosse vente de l'histoire de l'OM. Un record pour le moment détenu par Michy Batshuayi, qui avait rejoint Chelsea en 2016 contre 39M€.