Transfert de Mason Greenwood : L'OM a reçu une offre historique !

Alexis Brunet

En proie à de grosses difficultés financières, l’OM cherche à tout prix à vendre des joueurs pour lancer son mercato. Principale valeur marchande du club phocéen, Mason Greenwood est le favori pour un départ et cela pourrait prochainement se décanter. Marseille aurait reçu une offre s’approchant des 50M€ pour l’attaquant anglais, qui pourrait bien devenir la plus grosse vente de la formation olympienne.

Ce samedi, Stéphane Richard a accordé un entretien à La Provence, en sa qualité de président de l’OM. Ce dernier a livré un état des lieux sans concessions et il s’est notamment expliqué sur les difficultés financières du club phocéen. « Je ne suis pas là pour décerner des brevets de bonne gestion, mais je constate qu'il y a un trou comptable très important. Il y a eu, de toute évidence, un problème de maîtrise. (...) Cette politique, avec des coûts parfois élevés de joueurs pour former une équipe censée être compétitive, avec la valse des entraîneurs, dans un contexte où les ressources des clubs français sont dramatiquement affectées par la crise des droits TV, a montré ses limites et a conduit à la situation actuelle. » Marseille va donc devoir revoir ses ambitions à la baisse et surtout vendre avant d’acheter.

Fenerbahçe a fait une offre pour Greenwood Pour lancer son mercato, l’OM cherche à réaliser une vente et, si possible, une importante. Le nom de Mason Greenwood ressort avec insistance depuis plusieurs semaines et ce samedi il y a du nouveau dans ce dossier. En effet, selon les informations du journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe aurait fait une offre officielle pour l’attaquant anglais et elle se rapprocherait des 50M€ demandés par Marseille. L’ancien joueur de Manchester United a donc de fortes chances de quitter le sud de la France.