Transfert de Mason Greenwood : La clause spéciale dans son futur contrat qui pourrait plaire à l'OM

Axel Cornic

Arrivé en juillet 2024, Mason Greenwood pourrait quitter l’Olympique de Marseille. Il est en tout cas le gros feuilleton de ce début de mercato, avec plusieurs clubs qui aimeraient s’attacher ses services. Cela semble notamment être le cas de l’AS Roma, qui préparerait une première offre officielle à en croire les dernières indiscrétions des médias italiens.

Avant même la fin de la saison, tout le monde parlait d’un possible départ. C’est désormais devenu une quasi-certitude, puisque l’OM a besoin de vendre et Mason Greenwood semble être le candidat principal au départ. Il a en effet la cote sur le marché des transferts et à Marseille on rêve de boucler un transfert entre 50 et 55M€, ce qui serait un coup historique.

Greenwood vers la Roma ? Si en Turquie on parle beaucoup de Fenerbahçe, prêt à offrir à l’Anglais un salaire mirobolant de 7 ou 8M€, un autre club anime les débats autour de Greenwood. Il s’agit évidemment de l’AS Roma, où l’entraineur Gian Piero Gasperini ferait le forcing pour avoir l’ailier de 24 ans le plus rapidement possible. Il y aurait déjà un accord contractuel entre le joueur et le club romain, mais il faudra désormais en trouver un avec l’OM, avec les négociations qui pourraient connaitre un nouveau rebondissement dans les prochaines heures.