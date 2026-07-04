Mason Greenwood : L'OM veut boucler un transfert historique

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret mais cet été, l’OM va devoir enregistrer plusieurs ventes importantes au sein de son effectif. Star du club phocéen depuis deux ans, Mason Greenwood est sur le départ. Pour l’Anglais, la direction marseillaise campe sur ses positions, et cherche toujours à en faire la plus grosse vente de son histoire. Explications.

Le mercato estival de l’OM s’annonce animé, surtout du côté des départs. Pour rappel, le club phocéen a été contraint par la DNCG de renflouer ses caisses jusqu’en juin 2027 et prévoit donc certaines ventes importantes au sein de son effectif cet été. Forcément, l’un des dossiers les plus chauds à Marseille concerne Mason Greenwood. Après deux saisons passées sous les couleurs de l’OM, l’ancien prodige de Manchester United devrait être vendu dans les prochaines semaines, même si pour le moment, Marseille n’a reçu qu’une offre en provenance de Fenerbahçe.

L’OM veut au moins 50M€ pour Greenwood Et comme l’indique RMC Sport ce vendredi soir, cette dernière n’est pas jugée suffisante par la direction de l’OM, qui cherche toujours à faire de Mason Greenwood la plus grosse vente de son histoire. Si jusque-là, ce record appartient au transfert de Michy Batshuayi vers Chelsea contre 39M€ en 2016, le club marseillais attend au moins 50M€ afin de laisser filer l’ailier anglais cet été. Surtout, le média révèle que du côté du club phocéen, on croit toujours que certains clubs comme la Juventus ou encore comme l’Atlético de Madrid vont se réveiller dans ce dossier, et proposer une offre conséquente pour le joueur de 24 ans.