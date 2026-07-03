Mercato : Ce club va rendre un précieux service à l'OM ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, l’OM va chercher à dégraisser son effectif. Parmi les joueurs dont le club phocéen cherche à se séparer figure Derek Cornelius. Prêté aux Rangers la saison dernière, l’international Canadien a la cote à l’étranger, et notamment en Italie, où un pensionnaire de Serie A pourrait tenter sa chance.

Le mercato estival de l’OM s’annonce très animé, notamment du côté des ventes. Le club phocéen va chercher à se séparer de nombreux joueurs parmi son effectif. Si plusieurs joueurs prêtés la saison dernière n’ont pas été retenus, la direction du club marseillais va également devoir gérer certains dossiers épineux comme celui de Derek Cornelius. Arrivé en 2024 à l’OM, le défenseur canadien avait été finalement prêté aux Rangers en Écosse un an plus tard.

Le Genoa s’intéresse à Derek Cornelius S’il n’a disputé que douze matchs en Écosse, Derek Cornelius conserve une certaine cote de popularité. Actuellement présent avec le Canada afin de disputer la Coupe du Monde 2026, le défenseur central de 28 ans pourrait rebondir en Italie. A en croire les dernières indiscrétions du journaliste Gianluca Di Marzio, le Genoa pourrait chercher à le recruter cet été. Recruté contre 4M€ il y a deux ans, le Canadien pourrait donc découvrir un nouveau championnat dès la saison prochaine.