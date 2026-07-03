Mercato : Ce club va rendre un précieux service à l'OM ?

Cet été, l’OM va chercher à dégraisser son effectif. Parmi les joueurs dont le club phocéen cherche à se séparer figure Derek Cornelius. Prêté aux Rangers la saison dernière, l’international Canadien a la cote à l’étranger, et notamment en Italie, où un pensionnaire de Serie A pourrait tenter sa chance.
Le mercato estival de l’OM s’annonce très animé, notamment du côté des ventes. Le club phocéen va chercher à se séparer de nombreux joueurs parmi son effectif. Si plusieurs joueurs prêtés la saison dernière n’ont pas été retenus, la direction du club marseillais va également devoir gérer certains dossiers épineux comme celui de Derek Cornelius. Arrivé en 2024 à l’OM, le défenseur canadien avait été finalement prêté aux Rangers en Écosse un an plus tard.
Le Genoa s’intéresse à Derek Cornelius
S’il n’a disputé que douze matchs en Écosse, Derek Cornelius conserve une certaine cote de popularité. Actuellement présent avec le Canada afin de disputer la Coupe du Monde 2026, le défenseur central de 28 ans pourrait rebondir en Italie. A en croire les dernières indiscrétions du journaliste Gianluca Di Marzio, le Genoa pourrait chercher à le recruter cet été. Recruté contre 4M€ il y a deux ans, le Canadien pourrait donc découvrir un nouveau championnat dès la saison prochaine.
Plusieurs départs à prévoir en défense
N’ayant disputé que 25 rencontres sous le maillot de l’OM, Derek Cornelius devrait plier bagage cet été alors que du côté du club phocéen, la grosse priorité de ce mercato estival est de vendre plusieurs joueurs afin d’équilibrer les comptes. Reste désormais à savoir à quel prix Marseille sera disposé à laisser partir le défenseur central, qui aujourd’hui, apparaît seulement comme une solution de rotation pour le nouvel entraîneur Bruno Genesio. A noter également que côté marseillais, le Marocain Nayef Aguerd pourrait également être vendu au niveau du secteur défensif. Affaire à suivre de près dans les prochaines semaines…