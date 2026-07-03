Transfert bouclé : Le PSG s’offre un crack marseillais !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, le PSG a vu passer quelques joueurs dans son centre de formation qui ont fini par débarquer au plus haut niveau. Le club de la capitale a souvent parié sur l'avenir et continue d'aller dénicher de jeunes talents qui pourraient bien faire du bruit dans quelques années. En effet le PSG vient de valider un nouveau recrutement de seulement 15 ans, qui jouait du côté de Marseille.

Champion d'Europe pour la deuxième année consécutive, le PSG a vu quelques joueurs de son centre de formation démarrer leur aventure professionnelle ces derniers temps. Il faut dire que le centre a vu sa qualité augmenter et est plus réputé qu'auparavant. Le club veut en plus avoir des résultats à tous les niveaux et c'est pour cette raison qu'un nouveau recrutement a eu lieu. Le jeune Sonny Calafato, buteur de 15 ans formé au Burel FC, fait déjà parler de lui.

Le PSG met la main sur un crack Ces dernières années, le PSG a souvent tourné son recrutement vers des profils jeunes et le club semble vouloir continuer de parier sur l'avenir. Le PSG vient de boucler l'arrivée de Sonny Calafato, un jeune joueur déjà impressionnant face au but visiblement. « Il s’appelle Sonny Calafato, il a 15 ans, a débuté en U6 au Burel et vient de signer au Paris Saint-Germain. Il y rejoint Souleymane Zeghadi, un autre enfant du club. Les responsables ont immédiatement compris, ce jour-là, qu’ils avaient devant eux un joueur rare » déclare Serge Obré, directeur sportif du Burel FC, après cette signature, d'après des propos rapportés par But ! Football Club.