Mercato : Une «somme astronomique» est réclamée pour un transfert du PSG ?

Alexis Brunet

Cet été, le PSG cherche à se renforcer en attaque et cela est d’autant plus vrai avec le départ récent de Gonçalo Ramos. Le club de la capitale prospecte notamment du côté de la Premier League et Eli Junior Kroupi fait partie des pistes parisiennes. Problème, l’ancien joueur de Lorient ne pourra quitter Bournemouth que contre une somme astronomique.

La saison prochaine, le PSG voudra tenter de remporter une troisième Ligue des champions de suite, mais pour y arriver il aura besoin de renforcer son effectif. Pour l’instant ce n’est clairement pas le cas, car le club de la capitale a surtout vu partir un joueur important en attaque. Après trois saisons à Paris, Gonçalo Ramos a décidé d’aller voir ailleurs et de rejoindre l’AC Milan. Selon certaines sources, le Portugais aurait été recruté pour 80M€ bonus compris, ce qui fait de lui la deuxième plus grosse vente de l’histoire du champion de France, derrière Neymar, parti à Al-Hilal pour 90M€.

Kroupi a peu de chances de quitter Bournemouth Avec le départ de Gonçalo Ramos et ceux probables de Kang-in Lee et de Randal Kolo Muani, le PSG doit donc se renforcer en attaque et l’une des pistes de Luis Campos se nomme Eli Junior Kroupi. Pour sa première saison en Premier League, le joueur de Bournemouth a inscrit 13 buts et, à seulement 19 ans, il fait partie des joueurs les plus prometteurs à son poste. Problème, les Cherries n’auraient pas très envie de laisser partir l’ancien Lorientais et seulement une offre astronomique pourrait les faire changer d’avis si l’on en croit les informations de Sky Sports News.