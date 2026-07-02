«Forcément c’est flatteur»: Un joueur de Ligue 1 répond à l'intérêt du PSG !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG pourrait bien piocher en Ligue 1 pour renforcer son secteur offensif. Depuis plusieurs semaines, Maghnes Akliouche serait dans le viseur du club de la capitale qui essaierait de l’attirer pour remplacer Kang-in Lee sur le départ. Dans un entretien accordé au Figaro, le joueur de l’AS Monaco a évoqué l’intérêt parisien, et il ne le laisse pas insensible.

Pour le moment, le mercato du PSG n’a pas encore démarré, du moins du point de vue des achats. Pour ce qui est des ventes, le club de la capitale a déjà frappé un grand coup car Gonçalo Ramos a officiellement rejoint l’AC Milan. Selon certaines sources, le buteur portugais aurait rejoint la formation italienne pour environ 80M€ bonus compris. Il ne devrait pas être le seul attaquant à quitter Paris prochainement car Kang-in Lee serait lui aussi tout proche d'un départ, lui qui est annoncé avec insistance du côté de l’Atlético de Madrid.

Akliouche bientôt au PSG ? Des départs qui forcent le PSG à réagir. Luis Campos s’active donc pour offrir de nouveaux joueurs à Luis Enrique et, aux dernières nouvelles, le conseiller football parisien aurait même trouvé un accord avec Maghnes Akliouche. Le milieu offensif de l’AS Monaco souhaiterait rejoindre le club de la capitale, mais il faut encore trouver un accord avec l’ASM. Cela ne devrait toutefois pas poser de problème, car l’international français a déjà annoncé son départ et les Monégasques ont besoin de faire rentrer de l’argent.