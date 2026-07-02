PSG - Barcola est courtisé : Arsenal profite de la Coupe du Monde pour l’espionner ?

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Liverpool est déterminé à recruter Bradley Barcola lors de ce mercato estival. Pour ne pas arranger les affaires du PSG, Arsenal en pincerait également pour le numéro 29 de Luis Enrique. D'ailleurs, les Gunners auraient observé Bradley Barcola lors du duel entre la France et la Suède en 16ème de finale de la Coupe du Monde.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Liverpool a tenté d'arracher Bradley Barcola au PSG lors du dernier mercato estival. Mais heureusement pour Luis Enrique, son numéro 29 a préféré rester à Paris pour décrocher une deuxième étoile. Et il a eu raison de le faire, puisque le PSG a réalisé le back to back en Ligue des Champions.

France-Suède : Arsenal a supervisé Saliba et Gyokeres Malgré son échec d'il y a un an, Liverpool n'aurait pas tiré un trait sur Bradley Barcola, loin de là. Selon nos informations du 10 mai, les Reds sont revenus en force pour boucler la signature de l'attaquant du PSG lors de ce mercato estival, qui a ouvert ses portes le 15 juin. Et, cette fois, Bradley Barcola pourrait se laisser tenter par un transfert. En effet, l'ailier de 23 ans est emballé par l'idée d'évoluer en Premier League, et il est particulièrement intéressé par le projet de Liverpool. De son côté, le PSG n'exclut pas de négocier une vente si Bradley Barcola en fait la demande.