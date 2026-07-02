Transfert de Bradley Barcola : Le PSG va toucher le jackpot ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola pourrait changer de club lors de ce mercato estival. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Liverpool est revenu à la charge pour boucler la signature de l'international français. Et les Reds auraient les moyens de payer le prix fort pour finaliser le transfert de Bradley Barcola, qui pourrait voir d'autres écuries se jeter sur lui après la Coupe du Monde.

Lors de l'été 2023, le PSG a fait le nécessaire pour boucler le transfert de Bradley Barcola. En effet, le club de la capitale a formulé une offre d'environ 45M€ pour faire plier la direction de l'OL. Lors de son arrivée à Paris, Bradley Barcola a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Malgré tout, l'international français pourrait quitter le PSG dès cet été.

Transfert de Barcola : Liverpool a la puissance financière pour revenir à la charge Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Liverpool a tenté de recruter Bradley Barcola lors du dernier mercato estival. Toutefois, le numéro 29 de Luis Enrique avait préféré rester au PSG. Malgré cet échec, les Reds sont revenus à la charge, et ce, pour finaliser un transfert à l'intersaison 2026. Et cette fois, Bradley Barcola pourrait se laisser convaincre. Selon nos informations du 10 mai, l'attaquant de 23 ans est emballé par l'idée de migrer vers la Premier League et de signer à Liverpool. De son côté, le PSG n'exclut pas de négocier une vente si Bradley Barcola en fait la demande.