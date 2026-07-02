PSG - Barcola se rapproche du départ : La condition est fixée pour valider son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en pleine Coupe du Monde avec l'équipe de France, Bradley Barcola devra ensuite régler la question épineuse de son avenir avec le PSG. L'attaquant tricolore, qui attire l'oeil en Premier League et notamment du côté de Liverpool, pourrait disposer d'un bon de sortie à une condition : que le PSG recoive une grosse proposition sur le plan financier.

Comme le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité en mai dernier, Liverpool fait le forcing depuis plusieurs mois afin de déloger Bradley Barcola du PSG, et l'attaquant de l'équipe de France n'est d'ailleurs pas insensible à cet intérêt des Reds. Il faut dire que Luis Enrique lui préfère généralement un trio composé de Doué, Kvaratskhelia et Dembélé dans les grandes soirées européennes du PSG, et cette situation pourrait bien finir par lasser Barcola et l'inciter à changer d'air d'ici la fin du mercato estival.

« Le PSG pourrait le laisser partir en cas de grosse proposition » Via un post sur son compte X mercredi matin, Fabrizio Romano a fait le point sur l'évolution du feuilleton Bradley Barcola et annonce que le PSG pourrait laisser partir son numéro 29 à une condition, qu'il s'y retrouve sur le plan financier : « L’avenir de Bradley Barcola n’est pas encore décidé, car les négociations pour un nouveau contrat sont en attente depuis un an. Liverpool est très intéressé et Arsenal a son nom sur la liste comme alternative à l’objectif principal Rogers. Le PSG pourrait le laisser partir, mais seulement en cas de grosse proposition », assure le journaliste spécialisé sur le mercato.