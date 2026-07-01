Mercato - PSG, Barcelone : Le club de Julian Alvarez pour la saison prochaine enfin annoncé ?

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2030, Julian Alvarez (26 ans) serait dans le viseur du PSG, du FC Barcelone et du Real Madrid, notamment. Toutefois, l'Atlético refuse catégoriquement de vendre son numéro 19. Comme l'a affirmé Enrique Cerezo, Julian Alvarez ne devrait pas quitter les Colchoneros cet été.

Tombé sous le charme de Julian Alvarez, le PSG a tenté de le recruter lors de l'été 2024, étant conscient que le joueur était barré par la concurrence d'Erling Haaland à Manchester City. Toutefois, l'international argentin a préféré signer à l'Atlético de Madrid, qui a déboursé environ 75M€ pour s'attacher ses services.

«Il restera à l'Atlético de Madrid» Malgré son échec il y a deux ans, le PSG voudrait retenter sa chance lors de ce mercato estival. En effet, le club de la capitale aurait relancé la piste menant à Julian Alvarez. Ce qui tombe plutôt bien, puisque l'attaquant de 26 ans veut quitter l'Atlético de Madrid. « Ce n'est pas le moment d'en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher, j'essaie d'être une personne honnête. J'ai parlé avec les personnes de l'Atlético de Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est un transfert. Je veux réaliser mon rêve », a déclaré Julian Alvarez en zone mixte le 22 juin. Toutefois, les Colchoneros ferment totalement la porte à son départ.