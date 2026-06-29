Mercato - Le feuilleton Julian Alvarez relancé : Barcelone «prêt à tout» pour une autre star de la Coupe du monde 2026 ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quel avenir pour Julian Alvarez ? De son propre chef, l’attaquant de 26 ans a partagé ses envies de troquer la tunique de l’Atletico de Madrid pour celle du FC Barcelone, sa destination de rêve. Toutefois, du côté du Barça, le comité directeur commencerait à se tourner vers Harry Kane dont le contrat au Bayern Munich prendra fin dans un an...

« Ce n'est pas le moment d'en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher, j'essaie d'être une personne honnête. J'ai parlé avec les personnes de l'Atlético de Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est un transfert. Je veux réaliser mon rêve ». Lundi dernier, Julian Alvarez se trouvait en zone mixte après la victoire de l’Argentine face à l’Autriche (2-0). Bien qu’il ne voulait initialement pas s’étendre sur son cas personnel, l’attaquant argentin de l’Atletico de Madrid faisait part de son souhait d’aller voir ailleurs deux ans après son transfert au club rojiblano.

Julian Alvarez attendu par Pedri à Barcelone Son « rêve » ne serait autre qu’un départ pour le FC Barcelone bien que le PSG semble également être intéressé par ses services depuis quelque temps comme certains médias l’assurent. Milieu de terrain du Barça, Pedri a déroulé le tapis rouge à l’avant-centre de l’Albiceleste la semaine dernière au cours d’une entrevue avec la RTVE. « C'est vrai que j'adore Julian en tant que joueur et j'ai toujours dit que je voulais que les meilleurs joueurs soient au Barça. J'espère que ce transfert pourra se concrétiser et si c’est le cas, alors tant mieux ».