Mercato - Le feuilleton Julian Alvarez relancé : Barcelone «prêt à tout» pour une autre star de la Coupe du monde 2026 ?

Quel avenir pour Julian Alvarez ? De son propre chef, l’attaquant de 26 ans a partagé ses envies de troquer la tunique de l’Atletico de Madrid pour celle du FC Barcelone, sa destination de rêve. Toutefois, du côté du Barça, le comité directeur commencerait à se tourner vers Harry Kane dont le contrat au Bayern Munich prendra fin dans un an...
« Ce n'est pas le moment d'en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher, j'essaie d'être une personne honnête. J'ai parlé avec les personnes de l'Atlético de Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est un transfert. Je veux réaliser mon rêve ». Lundi dernier, Julian Alvarez se trouvait en zone mixte après la victoire de l’Argentine face à l’Autriche (2-0). Bien qu’il ne voulait initialement pas s’étendre sur son cas personnel, l’attaquant argentin de l’Atletico de Madrid faisait part de son souhait d’aller voir ailleurs deux ans après son transfert au club rojiblano.
Julian Alvarez attendu par Pedri à Barcelone
Son « rêve » ne serait autre qu’un départ pour le FC Barcelone bien que le PSG semble également être intéressé par ses services depuis quelque temps comme certains médias l’assurent. Milieu de terrain du Barça, Pedri a déroulé le tapis rouge à l’avant-centre de l’Albiceleste la semaine dernière au cours d’une entrevue avec la RTVE. « C'est vrai que j'adore Julian en tant que joueur et j'ai toujours dit que je voulais que les meilleurs joueurs soient au Barça. J'espère que ce transfert pourra se concrétiser et si c’est le cas, alors tant mieux ».
Harry Kane, la recrue à présent prioritaire pour le Barça
Et si le FC Barcelone décidait de prendre une tout autre voie pour la suite de ce mercato estival ? Également engagé dans cette Coupe du monde 2026 avec l’Angleterre, Harry Kane ferait l’objet d’un intérêt concret des décideurs du Barça d’après The Daily Mail. Des contacts ont été signalés au média britannique entre les dirigeants blaugrana et les agents de l’attaquant du Bayern Munich (32 ans, contrat jusqu’en 2027). Toutefois, cette tentative de prise de température se serait soldée par un échec téléphonique, le joueur refusant de quitter la Bavière pour le moment. Une approche non concluante donc, mais qui n’inciterait pas pour autant le FC Barcelone à totalement clore ce dossier. Une fois la Coupe du monde 2026 terminée, le Barça prévoirait de revenir à la charge étant « prêt à tout mettre en œuvre » pour son recrutement.