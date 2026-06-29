Mercato - PSG : Une «somme folle» est attendue pour une sensation de la Coupe du monde 2026 !

Pierrick Levallet

Afin de régénérer l’effectif de Luis Enrique, le PSG a activé plusieurs pistes sur le mercato. Le club de la capitale a notamment coché le nom de Yan Diomandé, qui semble avoir décidé de rejoindre les Rouge-et-Bleu. Mais pour recruter l’ailier de 19 ans cet été, qui fait sensation avec la Côte d’Ivoire dans cette Coupe du monde 2026, les dirigeants parisiens vont devoir sortir les grands moyens.

Le PSG a visiblement prévu de se montrer actif sur le mercato. Le club de la capitale a en effet activé plusieurs pistes pour régénérer l’effectif de Luis Enrique après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Les dirigeants parisiens ciblent notamment Yan Diomandé, qui fait sensation avec la Côte d’Ivoire dans cette Coupe du monde 2026. L’ailier de 19 ans aurait d’ailleurs décidé de rejoindre les Rouge-et-Bleu à en croire The Athletic. Seulement, le RB Leipzig risque de se montrer gourmand en cas de transfert cet été.

Plusieurs raisons ont poussé Yan Diomandé à choisir le PSG « Yan Diomandé, l’un des joueurs les plus talentueux au monde, l’un des joueurs les plus convoités au monde, voulu par le Bayern Munich, le PSG, Liverpool et plein d’autres clubs, a pris sa décision. Et le club choisi par le joueur est le PSG. Il veut aller au PSG parce que c’est l’équipe de son père, qu’il aimerait vivre à Paris, que le projet est considéré comme très ambitieux, qu’il est tenté par l’idée de remporter des titres en Ligue des champions, parce qu’il pense que le PSG peut remporter plusieurs trophées de manière générale à l’avenir et parce que Luis Enrique est très attractif aux yeux de Yan Diomandé. Toutes ces raisons ont fait que Yan Diomandé a décidé de rejoindre le PSG » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.