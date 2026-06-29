Transfert de Yan Diomandé : Voilà le prix que le PSG doit payer pour son arrivée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato du PSG s’emballe ! Ce dimanche, plusieurs sources dont The Athletic ont révélé que Yan Diomandé, véritable attraction de l’été, souhaitait rejoindre le club parisien. Si Paris va désormais négocier avec le RB Leipzig, la formation allemande a fixé un prix de départ extrêmement élevé afin de valider le départ du crack de 19 ans.

Le PSG pourrait frapper un énorme coup sur ce mercato estival. Alors que Gonçalo Ramos et Kang-In Lee s’apprêtent à quitter le club de la capitale, les dirigeants parisiens ont reçu un incroyable feu vert ce dimanche. Car comme le révèle The Athletic, Yan Diomandé a fait part de sa volonté de rejoindre le PSG cet été. Du côté du club parisien, on attendait de connaître la destination préférentielle de l’Ivoirien avant de potentiellement agir dans ce dossier.

Yan Diomandé veut signer au PSG cet été Comme l’indique le média, Yan Diomandé a totalement été conquis par le projet du PSG. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont présenté quelque chose de solide au joueur de 19 ans et à ses représentants, tandis que la perspective de jouer sous les ordres de Luis Enrique enchanterait le phénomène ivoirien. Si le PSG va désormais devoir se prêter au compliqué jeu des enchères avec le RB Leipzig, la volonté du joueur elle, est bien claire et nette. Yan Diomandé privilégie donc une signature à Paris plutôt qu’à Liverpool, notamment car il estime pouvoir se battre pour des trophées collectifs et individuels en France.