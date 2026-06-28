Mercato : C’est confirmé, ce phénomène de la Coupe du Monde a choisi de signer au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato du PSG s’emballe ! Alors que Maghnes Akliouche serait sur le point de devenir la première recrue du club de la capitale cet été, l’avenir de Yan Diomandé est sur toutes les lèvres. Le phénomène de la Côte d’Ivoire dispute actuellement la Coupe du Monde aux États-Unis, mais aurait décidé de rejoindre le club francilien cet été. Explications.

Le PSG passe à la vitesse supérieure. Après avoir finalisé les départs de Gonçalo Ramos, Kang-In Lee, et de Randal Kolo Muani, le club de la capitale enclenche les grandes manœuvres concernant son recrutement. Alors que ce dimanche, le dossier Maghnes Akliouche semble avoir connu une grosse avancée, c’est également le cas pour Yan Diomandé ! Convoité par le PSG mais aussi par Liverpool, le phénomène Ivoirien semble avoir fait son choix.

Yan Diomandé veut rejoindre le PSG ! Alors que plus tôt ce dimanche, certaines sources ont indiqué que le PSG s’attaquerait à ce dossier uniquement si le joueur émettait sa volonté de rejoindre le double champion d’Europe en titre, c’est désormais chose faite ! En effet, The Athletic révèle ainsi que malgré un intérêt de Liverpool à son égard, Yan Diomandé rêve de rejoindre le PSG cet été. Reste désormais à savoir si le RB Leipzig décidera de baisser ses exigences salariales.