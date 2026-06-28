Mercato : C’est confirmé, ce phénomène de la Coupe du Monde a choisi de signer au PSG !

Le mercato du PSG s’emballe ! Alors que Maghnes Akliouche serait sur le point de devenir la première recrue du club de la capitale cet été, l’avenir de Yan Diomandé est sur toutes les lèvres. Le phénomène de la Côte d’Ivoire dispute actuellement la Coupe du Monde aux États-Unis, mais aurait décidé de rejoindre le club francilien cet été. Explications.
Le PSG passe à la vitesse supérieure. Après avoir finalisé les départs de Gonçalo Ramos, Kang-In Lee, et de Randal Kolo Muani, le club de la capitale enclenche les grandes manœuvres concernant son recrutement. Alors que ce dimanche, le dossier Maghnes Akliouche semble avoir connu une grosse avancée, c’est également le cas pour Yan Diomandé ! Convoité par le PSG mais aussi par Liverpool, le phénomène Ivoirien semble avoir fait son choix.
Yan Diomandé veut rejoindre le PSG !
Alors que plus tôt ce dimanche, certaines sources ont indiqué que le PSG s’attaquerait à ce dossier uniquement si le joueur émettait sa volonté de rejoindre le double champion d’Europe en titre, c’est désormais chose faite ! En effet, The Athletic révèle ainsi que malgré un intérêt de Liverpool à son égard, Yan Diomandé rêve de rejoindre le PSG cet été. Reste désormais à savoir si le RB Leipzig décidera de baisser ses exigences salariales.
L’Ivoirien conquis par le projet parisien
Car pour le moment, le club allemand réclame pas moins de 130M€ pour lâcher le crack de 19 ans cet été. Dernièrement, Liverpool s’est même heurté aux dirigeants allemands après avoir vu une première offre de 100M€ être refusée. The Athletic annonce que Yan Diomandé souhaite poursuivre sa carrière au PSG, et a été séduit par le projet parisien porté par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, et qu’évoluer sous les ordres de Luis Enrique dans la capitale française est actuellement une perspective qui enchante celui qui a ébloui tout le monde de son talent sur cette Coupe du Monde 2026…