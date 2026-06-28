Yan Diomandé : Voici la stratégie du PSG pour son transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain est bien intéressé par Yan Diomandé, actuellement avec la sélection ivoirienne pour disputer la Coupe du monde en Amérique du Nord. D’après RMC, le double champion d’Europe se tient prêt à passer à l’action, selon la décision de l'attaquant, sous contrat jusqu'en 2030 avec Leipzig.

Avec les départs attendus de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan et de Kang-In Lee à l’Atlético de Madrid, le PSG va devoir se montrer actif durant l’été pour renforcer son secteur offensif. Maghnes Akliouche (AS Monaco) pourrait rapidement rejoindre la capitale selon les récentes informations de L’Équipe, tandis que la direction prévoit également de passer à l’action pour Yan Diomandé, à une condition.

Le PSG prêt à accélérer si Diomandé veut venir Comme l’explique RMC ce dimanche soir, le PSG est prêt à passer à la vitesse supérieure pour le transfert de l’international ivoirien, auteur de 13 buts et 10 passes décisives avec Leipzig. Mais cela dépendra de la décision du principal intéressé. Si Yan Diomandé, sous contrat jusqu’au 30 juin 2030, donne sa priorité aux champions d’Europe, une offensive sera alors lancée pour boucler le dossier. En revanche, tant que l’attaquant n’aura pas fait son choix, le Paris SG ne compte pas se positionner.