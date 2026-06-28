OM - Transfert de Greenwood : La presse italienne annonce une catastrophe

Axel Cornic

Dans le viseur de l’UEFA, l’Olympique de Marseille doit absolument vendre en ce mercato estival et le candidat idéal n’est autre que Mason Greenwood, qui a d’ailleurs la cote à l’étranger. C’est le cas en Italie avec l’AS Roma, qui fait toutefois face aussi à des contraintes liées au fair-play financier.

On connait déjà le premier gros dossier de l’été marseillais. Arrivé en juillet 2024 en provenance de Manchester United, où il avait été écarté à cause de graves problèmes avec la justice, Mason Greenwood s’est totalement relancé à l’OM. Et il pourrait rendre un dernier gros service avec un départ, qui ferait le plus grand bien aux caisses du club.

L’OM attend une offre pour Greenwood En effet, les dirigeants phocéens doivent absolument vendre pour rentrer dans les clous du fair-play financier, au risque d’être exclu de toute compétition européenne. Greenwood a actuellement la plus grosse valeur sur le marché et un possible transfert entre 50 et 55M€ est évoqué, ce qui serait la plus grosse vente de l’histoire de l’OM. Il ne manque pas de prétendants, mais le principal n’est autre que l’AS Roma, avec qui il aurait d’ores et déjà trouvé un accord contractuel. Le problème, c’est qu’il faut désormais que les deux clubs trouvent un accord... et ce n’est pas gagné.