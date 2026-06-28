Mercato : Le prochain transfert du PSG relancé par la Coupe du monde 2026 ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre des prochaines semaines assez mouvementées sur le mercato. Alors que le club de la capitale est en train de finaliser le départ de Gonçalo Ramos, celui de Kang-In Lee pourrait également s’accélérer. Le dossier aurait été relancé par l’élimination de la Corée du Sud à la Coupe du monde 2026.

Le mercato s’annonce mouvementé pour le PSG lors des semaines à venir. Si le club de la capitale espère recruter afin de régénérer l’effectif de Luis Enrique, d’autres joueurs pourraient être amenés à quitter le navire. Gonçalo Ramos serait sur le point de rejoindre l’AC Milan, et Kang-In Lee devrait faire ses valises dans la foulée. Le joueur de 25 ans est convoité par l’Atlético de Madrid. Et son transfert devrait possiblement s’accélérer lors des prochaines heures.

La Coupe du monde 2026 va accélérer le transfert de Kang-In Lee D’après les informations d’AS, la course pour la signature de Kang-In Lee pourrait toucher à son terme dès la semaine prochaine. Son avenir dépendait surtout du parcours de la Corée du Sud dans cette Coupe du monde 2026. Les Sud-Coréens espéraient se qualifier pour le tour suivant en figurant parmi les meilleurs troisièmes, mais se sont finalement fait éliminer. L’Atlético de Madrid devrait donc passer à la vitesse supérieure sur le dossier Kang-In Lee. Son profil plairait beaucoup à Mateu Alemany. MARCA ajoute que ses qualités rappelleraient un certain Antoine Griezmann, parti à Orlando City en MLS.