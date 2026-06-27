Transfert de Gonçalo Ramos : Il va être frappé par une malédiction après le PSG ?

Alexis Brunet

Arrivé en 2023 au PSG, Gonçalo Ramos s’apprête à le quitter. Le Portugais va s’engager avec l’AC Milan et il devrait rapporter 80M€ bonus compris au club de la capitale. En Italie, il pourra disposer d’un statut de titulaire indiscutable, ce qu’il n’avait pas à Paris, mais il pourrait également être frappé par une malédiction. Explications.

L’aventure de Gonçalo Ramos au PSG va prochainement s’arrêter. Vendredi, de nombreuses sources ont affirmé que le club de la capitale avait trouvé un accord avec l’AC Milan pour la vente de l’international portugais. Arrivé pour 65M€ hors bonus en 2023, le buteur va cette fois partir pour 80M€ bonus compris. Il deviendra alors la deuxième plus grosse vente de l’histoire du double champion d’Europe, derrière Neymar qui avait rejoint Al-Hilal contre 90€.

Gonçalo Ramos frappé par une malédiction à l’AC Milan ? Gonçalo Ramos cherchait à tout prix à quitter le PSG cet été car il voulait obtenir une place de titulaire indiscutable, ce qui n’était pas possible à Paris avec le repositionnement d’Ousmane Dembélé en faux numéro neuf. À l’AC Milan, il aura donc beaucoup plus de temps de jeu, mais il pourrait aussi être frappé par une malédiction. En effet, le numéro neuf semble un peu maudit depuis plusieurs années chez les Milanais et plus précisément depuis le départ de Filippo Inzaghi. Plusieurs joueurs ont décidé de prendre cette célèbre tunique et ils ont déçu à l’image de Matri, Torres, Destro, Luiz Adriano, Lapadula, Andre Silva, Higuain, Piatek, Mandzukic, Jovic et Fullkrug. Le seul contre-exemple n’est autre qu’Olivier Giroud, qui lors de son passage en Italie (2021-2024) a inscrit 49 buts en 132 matchs.