«J'ai toujours rêvé de jouer ici» : C'est officiel, ce crack quitte le PSG !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Mathis Jangéal a décidé de faire ses valises. En effet, le Futebol Clube de Famalicão vient d'officialiser la signature de la pépite de 18 ans. Ayant paraphé un bail de cinq saisons, Mathis Jangéal s'est totalement enflammé.

Formé au PSG, Mathis Jangéal ne portera plus les couleurs du club rouge et bleu la saison prochaine. En fin de contrat le 30 juin, la crack de 18 ans a décidé de changer d'air. En effet, Mathis Jangéal s'est engagé en faveur du Futebol Clube de Famalicão. Comme l'a communiqué le club portugais ce samedi après-midi, le jeune milieu de terrain a paraphé un bail de cinq saisons.

Mathis Jangéal signe au FC Famalicão Dans un entretien publié sur le site officiel du Futebol Clube de Famalicão, b Jangéal a fait part de son immense bonheur d'avoir migré vers le Portugal. « J’ai regardé plusieurs matchs du championnat portugais et j’ai toujours rêvé de jouer ici. Dès que j’ai appris que le Futebol Clube de Famalicão s’intéressait à moi, j’ai été séduit par l’idée de représenter un club qui a su se mettre en valeur de manière fantastique, tant au niveau national qu’international », a confié le titi du PSG, avant d'en rajouter une couche.