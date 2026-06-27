Mercato - PSG : Trois recrues annoncées à Paris, et ça pourrait encore augmenter !

Axel Cornic

Après une deuxième Ligue des Champions remportée au début du mois de juin, le Paris Saint-Germain a bien l’intention de continuer à surfer sur le succès. Pour cela, Luis Campos préparerait plusieurs coups en ce mercato estival, afin de renforcer l’effectif à la disposition de Luis Enrique.

Tous les yeux sont tournés vers le continent américain, où se déroule en ce moment la Coupe du monde 2026. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes en plein mercato estival et les clubs travaillent en coulisses pour préparer la saison prochaine. C'est le cas du PSG, qui comme tous les étés se retrouve au centre de nombreuses spéculations.

Ça bouge au PSG C’est le cas sur le front des arrivées, mais surtout sur celui des départs en cette fin du mois de juin. En effet, on devrait bientôt voir plusieurs joueurs quitter le club et le premier ne serait autre que Gonçalo Ramos. Recruté en 2023 pour près de 65M€, l’attaquant du PSG est annoncé toujours plus proche d'un transfert vers l'AC Milan, avec une indemnité de plus de 70M€ qui est actuellement évoquée par la presse italienne. Il aurait d’ores et déjà passé la visité médicale en marge du rassemblement du Portugal pour cette Coupe du monde 2026, en Floride.