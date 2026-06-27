Mercato : Le nouvel entraîneur de Brest est connu, c’était un souhait d’Éric Roy

Ce samedi, le Stade Brestois a officialisé la nomination de son nouvel entraîneur. Décédé le 17 juin dernier, Éric Roy est remplacé par l’un de ses fidèles adjoints en la personne de Julien Lachuer, qui a signé un contrat de deux ans à quelques jours de la reprise de l’entraînement.
Toujours en deuil après la disparition le 17 juin dernier de son entraîneur Éric Roy, à l’âge de 58 ans, des suites d’un cancer du pancréas, le Stade Brestois se doit de préparer la suite à quelques jours de la reprise de l’entraînement. Comme évoqué ces derniers jours, Julien Lachuer, un fidèle de la formation bretonne, va succéder au « King » dès la saison prochaine.
Une succession « souhaitée par Éric Roy »
Ce samedi matin, Brest a officialisé la nomination de Julien Lachuer au poste d’entraîneur pour les deux prochaines saisons. « Souhaitée par Éric Roy avant sa disparition le 17 juin dernier, la responsabilité de poursuivre le travail du technicien niçois a été acceptée par Julien Lachuer, à quelques jours de la reprise programmée le jeudi 2 juillet prochain », a fait savoir le club dans un communiqué. « Une mission, comme un héritage naturel, qu’il abordera avec une parfaite connaissance du club acquise au fil des années passées au Stade Brestois. »
« Il possède toutes les compétences, la légitimité nécessaire et tout le soutien du club pour relever ce défi »
Gardien de but au Stade Brestois de 2005 et 2010, puis entraîneur des gardiens (2010-2023) et adjoint d’Éric Roy à partir de janvier 2023, le frère cadet de l'ancien joueur d'Auxerre et du PSG Yann Lachuer a toute la confiance de sa direction pour cette nouvelle mission. « Titulaire du Brevet d’Entraîneur Professionnel de Football (BEPF) depuis mai 2025, il possède toutes les compétences, la légitimité nécessaire et tout le soutien du club pour relever ce défi à la tête de l’effectif professionnel, poursuit le dernier 12e de Ligue 1. Pour mener à bien sa mission, Julien Lachuer pourra compter sur un staff technique comme lui fidèle aux valeurs et à l’identité du Stade Brestois. L’ensemble des forces internes présentes sous la direction d’Éric Roy poursuivra l’aventure à ses côtés afin d’accompagner l’équipe dans son objectif d’un nouveau maintien en Ligue 1. »