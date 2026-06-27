Mercato : Le nouvel entraîneur de Brest est connu, c’était un souhait d’Éric Roy

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi, le Stade Brestois a officialisé la nomination de son nouvel entraîneur. Décédé le 17 juin dernier, Éric Roy est remplacé par l’un de ses fidèles adjoints en la personne de Julien Lachuer, qui a signé un contrat de deux ans à quelques jours de la reprise de l’entraînement.

Toujours en deuil après la disparition le 17 juin dernier de son entraîneur Éric Roy, à l’âge de 58 ans, des suites d’un cancer du pancréas, le Stade Brestois se doit de préparer la suite à quelques jours de la reprise de l’entraînement. Comme évoqué ces derniers jours, Julien Lachuer, un fidèle de la formation bretonne, va succéder au « King » dès la saison prochaine.

Une succession « souhaitée par Éric Roy » Ce samedi matin, Brest a officialisé la nomination de Julien Lachuer au poste d’entraîneur pour les deux prochaines saisons. « Souhaitée par Éric Roy avant sa disparition le 17 juin dernier, la responsabilité de poursuivre le travail du technicien niçois a été acceptée par Julien Lachuer, à quelques jours de la reprise programmée le jeudi 2 juillet prochain », a fait savoir le club dans un communiqué. « Une mission, comme un héritage naturel, qu’il abordera avec une parfaite connaissance du club acquise au fil des années passées au Stade Brestois. »