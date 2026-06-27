Transfert de deux attaquants : Ce club veut dépouiller le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, plusieurs joueurs pourraient quitter le PSG. Alors que d’après la presse espagnole, Kang-In Lee est tout proche d’un départ vers l’Atlético de Madrid, le club espagnol pourrait faire coup double en tentant également de recruter Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais est lui aussi proche d’un départ, et dispose de plusieurs prétendants. Explications.

Le mercato estival du PSG pourrait être marqué par plusieurs départs. Au sein de l’équipe première, Kang-In Lee et Gonçalo Ramos sont les deux candidats les plus probables à un transfert cet été. D’après les dernières révélations de la presse espagnole, le Sud-Coréen est de son côté tout proche de l’Atlético de Madrid, qui devrait débourser environ 35M€ afin de le recruter. Concernant l’attaquant portugais, plusieurs destinations sont possibles.

L’Atlético de Madrid veut recruter deux joueurs du PSG Car si l’AC Milan a transmis une première proposition à hauteur de 40M€, le PSG en attendrait un peu plus concernant Gonçalo Ramos comme l’indique l’Equipe ce vendredi. Mais le quotidien sportif révèle que l’Atlético de Madrid est également dans le coup concernant le buteur portugais ! Les « Colchoneros » pourraient donc réaliser un gros coup double au sein du PSG cet été… Luis Enrique lui, reconnaissait en personne que son numéro 9 méritait davantage de temps de jeu il y a quelques mois.