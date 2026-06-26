Mercato : Trois joueurs de la Coupe du monde 2026 annoncés à l’OM la saison prochaine ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si personne n’est intransférable et qu’il a besoin urgent de vendre, l’OM veut tout de même repartir avec certains joueurs encore dans son effectif la saison prochaine. En ce sens, le club aimerait conserver trois joueurs actuellement engagés à la Coupe du monde 2026 : Amine Gouiri, Facundo Medina et Timothy Weah.

Difficile de savoir quel visage aura l’OM la saison prochaine. Le départ d’Habib Beye et l’arrivée de Bruno Genesio pour le remplacer sont toujours en attente d’officialisation, alors que le club a écopé d’un « sursis à statuer en attente d’éléments complémentaires » après son passage devant la DNCG mardi. L’objectif des dirigeants marseillais est de vendre le plus vite possible et alléger la masse salariale, mais ils aimeraient tout de même s’appuyer sur certains joueurs encore sous contrat.

Gouiri, Medina et Weah, les trois joueurs sur lesquels compte l’OM Comme indiqué par Onze Mondial, si la priorité est surtout de vendre, Grégory Lorenzi s’active également dans le sens des arrivées et l’ossature du futur effectif. En ce sens, le directeur sportif de l’OM aimerait conserver trois joueurs en priorité : Amine Gouiri (26 ans), Timothy Weah (26 ans) et Facundo Medina (27 ans). Trois joueurs actuellement engagés à la Coupe du monde 2026. Si les deux derniers sont assurés de passer en 16es de finale, ce n’est pas encore le cas de l’international algérien (25 sélections, 11 buts) qui a un match décisif face à l’Autriche dans la nuit de samedi à dimanche.