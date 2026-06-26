Aubameyang affole le mercato : L’OM a déjà fixé son prix !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il doit fortement alléger sa masse salariale et renflouer ses caisses, l’OM compte sur les ventes de plusieurs joueurs pour y parvenir et notamment celle de Pierre-Emerick Aubameyang. En ce sens, l’attaquant âgé de 36 ans a de nombreux prétendants et Marseille a fixé son prix de départ.

Passé devant la DNCG mardi, l’OM n’est pas encore fixé sur son sort. Comme indiqué par RMC Sport, le club doit fournir des éléments complémentaires au plus tard le 29 juin prochain et dans l’idéal enregistrer quelques ventes d’ici là. Dans cette optique, les départs de joueurs tels que Mason Greenwood (24 ans), Leonardo Balerdi (27 ans) et Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) sont espérés, mais le club veut également se séparer d’autres gros salaires de son effectif.

L’OM attend au moins 1,5M€ pour Aubameyang En effet, l’OM doit réduire sa masse salariale quasiment de moitié et les départs de Geoffrey Kondgobia (33 ans) et Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) lui rendraient un grand service. Bien qu’ils n’aient plus qu’un an de contrat, une résiliation n’est pas envisagée pour autant, Frank McCourt souhaitant récupérer au moins une petite indemnité de transfert. En ce sens, d’après les informations de La Provence, la direction marseillaise attend au moins 1,5M€ pour se séparer de l’international gabonais (83 sélections, 40 buts).