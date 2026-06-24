Mercato - OM : Aubameyang viré ? Frank McCourt a déjà pris une grande décision

Cet été, il faut s’attendre à de nombreux départs du côté de l’OM étant donné la situation financière du club phocéen. Réduire la masse salariale sera également recherché et pour cela, se séparer du gros salaire de Pierre-Emerick Aubameyang devrait être envisagé. Et pour ce qui est du départ de l’attaquant gabonais de l’OM, Frank McCourt aurait déjà pris une grande décision.
Un an après son retour à l’OM en provenance de l’Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait refaire ses valises et quitter la Canebière. En effet, le club phocéen est dans une situation complexe où la direction a besoin d’argent. En plus de devoir vendre, l’OM ne dirait pas non pour réduire sa masse salariale. Aubameyang étant aujourd’hui l’un des joueurs les mieux payés à Marseille, s’en séparer serait donc une bonne idée. Mais voilà que ce départ ne se fera pas à tout prix.
Pas de résiliation de contrat !
Alors que se séparer de Pierre-Emerick Aubameyang pourrait donc être une bonne solution pour l’OM, pas question pour autant de le virer et de résilier son contrat. En effet, comme l’explique L’Equipe ce mercredi, Frank McCourt ne voudrait pas entendre parler de cette possibilité, que ce soit pour Aubameyang ou bien pour Geoffrey Kondogbia. Ainsi, l’OM compte plutôt vendre ses gros salaires, même contre de petites indemnités de transfert afin ainsi de récupérer des liquidités. Affaire à suivre…
Aubameyang a encore le cote
Pierre-Emerick Aubameyang pourrait donc ne pas s’éterniser à l’OM et ainsi faire ses valises durant les semaines à venir. Et voilà que le Gabonais pourrait ne pas trop galérer pour rebondir. En effet, malgré ses 37 ans, PEA garderait une bonne cote sur le marché. Selon les dernières informations de Footmercato, des clubs italiens, espagnols, brésiliens, turcs et même en MLS auraient dernièrement pris des renseignements à propos d’Aubameyang.