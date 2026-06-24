Mercato : Gros transfert à Manchester City pour un joueur de l’équipe de France après la Coupe du Monde ?

Amadou Diawara

Pour assurer la succession de Pep Guardiola, la direction de Manchester City aurait décidé de miser sur Enzo Maresca. Désireux de régaler leur nouvel entraineur, les Citizens aimeraient recruter Malo Gusto, qui aurait une bonne connexion avec lui. Cela tombe plutôt bien, puisque Chelsea souhaiterait s'offrir un nouvel arrière droit : Marco Palestra.

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2027, Pep Guardiola a fait ses adieux à Manchester City. Après dix années de règne chez les Citizens, le technicien espagnol quitte le navire. « Je suis tellement nerveux. Pourquoi m'aimez-vous autant ? Pourquoi me faites-vous ça ? Je n'aurais jamais pu imaginer une telle quantité d'amour. Cela a été un immense honneur d'entraîner un tel club. Les joueurs savent que je continuerai à les surveiller ! Ils savent qu'ils ont la grande responsabilité d'entretenir ces standards, et c'est pour ça qu'ils continuent encore et encore à se battre. Ce sera toujours ma maison ici et si vous me croisez, venez me voir et m'enlacer ! », a confié Pep Guardiola après son dernier match à la tête du club anglais.

Manchester City veut offrir Malo Gusto à Enzo Maresca Pour pallier le départ de Pep Guardiola, la direction de Manchester City a décidé de faire confiance à Enzo Maresca. Et alors que le mercato estival a démarré, les Citizens compteraient régaler leur prochain entraineur. D'après les indiscrétions de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte X, les hautes sphères de Manchester City étudieraient l'idée de recruter Malo Gusto. L'international français, qui dispute actuellement la Coupe du Monde 2026, aurait une bonne connexion avec Enzo Maresca ; qu'il l'a dirigé à Chelsea entre juillet 2024 et janvier 2026.