Mercato : La question d’argent qui annule le transfert d’un phénomène au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur d’une excellente première saison avec le RB Leipzig, Yan Diomande aurait attiré l’attention du PSG, mais également de Liverpool, et ce sont les Reds qui pourraient rafler la mise. Un accord aurait été trouvé entre les deux parties, alors que du côté du club de la capitale, on estimerait que le montant demandé pour son transfert est trop élevé.

Après avoir déjà crevé l’écran avec ses 13 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues pour sa première saison avec le RB Leipzig, Yan Diomande a continué d’impressionner lors de ses débuts à la Coupe du monde 2026 avec la Côte d’Ivoire face à l’Équateur (1-0). Une rencontre après laquelle l’ailier âgé de 19 ans avait été interrogé sur son avenir, lui qui est annoncé dans le viseur du PSG et de Liverpool.

« J’arrive aux États-Unis on me dit qu’il va signer à Liverpool » « Mes agents s’en occupent et moi je suis plus concentré sur ma Coupe du monde. C’est le plus important. Ce n’est pas tout le temps, c’est tous les quatre ans donc je profite au maximum. Le reste, on verra », avait déclaré Yan Diomande. Même le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Emerse Faé, n’avait pas échappé aux questions à ce sujet : « Quand on était en France pour la préparation, les journalistes disaient qu’il allait signer au PSG. Maintenant, aujourd’hui, j’arrive aux États-Unis on me dit qu’il va signer à Liverpool. On verra. Je pense qu’il est très concentré sur le mondial d’abord, et après il prendra la meilleure décision pour la suite de sa carrière. »