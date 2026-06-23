Mercato : Un gros transfert pour un joueur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026 ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est l’une des surprises de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026, Maxence Lacroix pourrait ne pas rester très longtemps à Crystal Palace une fois la compétition terminée. Le défenseur âgé de 26 ans aurait en effet attiré l’attention d’un cador anglais qui pourrait essayer de le recruter cet été.

Appelé pour la première fois lors du rassemblement du mois de mars dernier, Maxence Lacroix a convaincu Didier Deschamps de l’emmener aux États-Unis pour disputer la Coupe du monde 2026. Entré en deuxième mi-temps face au Brésil (2-1) et titulaire contre la Colombie (3-1), le défenseur âgé de 26 ans fait donc partie des 26 joueurs convoqués par le sélectionneur des Bleus, après avoir remporté la Ligue Conférence avec Crystal Palace.

Lacroix à Chelsea après la Coupe du monde ? Un club où il est arrivé il y a maintenant deux ans en provenance de Wolfsburg, mais qu’il pourrait quitter cet été. En effet, d’après les informations du journaliste Ben Jacobs, Maxence Lacroix serait dans le viseur de Chelsea, à la recherche d’un défenseur titulaire qui apporterait de la taille et du physique à son arrière-garde. Des critères auxquels correspond l’international français (4 sélections), tandis que les Blues seraient également sur la piste de Jacobo Ramón (21 ans, Côme).