Transfert annulé, le PSG reçoit une réponse cash : «je veux aller à Barcelone»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A quelques mois d’intervalle, il semble que le Paris Saint-Germain ait essuyé le même échec dans la course à la signature d’un seul et unique joueur : Julian Alvarez. Alors que le mercato estival a ouvert ses portes de manière officielle le 15 juin dernier, l’attaquant de l’Albiceleste prévoirait de ne pas rentrer à Madrid. Son souhait est de quitter l’Atlético pour le FC Barcelone et il l’a fait savoir au PSG.

Il y a deux ans, avant que ce dernier ne snobe le Paris Saint-Germain pour rejoindre son compatriote argentin à l’Atlético de Madrid : Diego Simeone, Luis Enrique semblait particulièrement enclin à arracher la signature de l’attaquant qui évoluait à Manchester City dans un rôle de doublure d’Erling Braut Haaland. Le champion du monde argentin de 26 ans a selon lui fait le tour de la question chez les Colchoneros puisqu’il a réclamé un bon de sortie au terme de la victoire de l’Argentine face à l’Autriche lundi (2-0).

«Le PSG a tenté de s’immiscer dans l’affaire Julian Alvarez, mais celui-ci a répondu : “Merci, mais je veux aller à Barcelone”» La déclaration de Julian Alvarez sur son souhait de se rendre dans le club de ses rêves que semble être le FC Barcelone. Et ce n’est pas Fabrizio Romano qui tiendra un discours différent. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste italien a même assuré que le Paris Saint-Germain et Arsenal se seraient déjà heurtés à la réticence du principal intéressé. « Le PSG a tenté de s’immiscer dans l’affaire Julian Alvarez, mais celui-ci a répondu : “Merci, mais je veux aller à Barcelone”. Arsenal a également tenté de prendre contact avec l’Atlético de Madrid et l’entourage d’Alvarez pour cerner la situation, mais la réponse a été exactement la même ».