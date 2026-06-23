Mercato : Un crack va bientôt quitter le PSG ?

Axel Cornic

Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a fait une plus grande place aux jeunes espoirs du centre de formation et c’est un succès, avec notamment l’explosion de Warren Zaïre-Emery. Mais pas tout le monde arrive à s’imposer en équipe première et un jeune joueur pourrait bientôt plier bagages, pour poursuivre sa carrière à l’étranger.

Depuis l’arrivée de Luis Campos et de Luis Enrique, tout a changé à Paris. Terminés les transferts de stars et les millions dépensés à chaque mercato, place à la jeunesse avec plusieurs grands espoirs qui ont explosé en équipe première. La liste est longue avec évidemment Warren Zaïre-Emery, mais également Senny Mayulu ou encore Ibrahim Mbaye.

Plusieurs départs au PSG Ça devrait continuer, puisque Luis Enrique a bien l’intention de miser toujours plus sur les jeunes. Mais pas tous, puisque pour certains la porte semble être fermé. C’est le cas de Yanis Khafi, milieu central de 20 ans qui a été capitaine dans les équipes jeunes, mais qui n’a jamais disputé la moindre rencontre officielle avec l’équipe première. En fin de contrat avec le PSG, il devrait vraisemblablement quitter le club dans les prochains jours et poursuivre sa carrière du côté de l'Italie.