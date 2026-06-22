Mercato : Accord trouvé pour le premier transfert de l’été au PSG ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté il y a trois ans en provenance de Majorque, Kang-in Lee pourrait être le premier à quitter le PSG cet été. Annoncé dans le viseur de l’Atlético Madrid depuis plusieurs jours, un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour le transfert de l’international sud-coréen. Une opération, si elle se confirme, qui devrait se situer aux alentours des 35M€.

En manque de temps de jeu au PSG où il doit se contenter d’un rôle de remplaçant depuis son arrivée à l’été 2023, Kang-in Lee (25 ans) aimerait avoir plus de temps de jeu et pourrait donc partir lors de ce mercato estival. En ce sens, un club semble être prêt à l’accueillir en Espagne, lui qui est déjà passé par Valence et Majorque. Il s’agirait de l’Atlético Madrid, qui aurait fait une avancée significative dans ce dossier.

Accord verbal entre le PSG et l’Atlético Madrid pour Kang-in Lee ? En effet, d’après les informations de Média Foot, un accord verbal aurait été trouvé avec le PSG dans l’optique du transfert de l’international sud-coréen (49 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2028. Le montant de l’opération n’est pas précisé, mais il devrait se situer aux alentours des 35M€, comme indiqué par la presse espagnole ces derniers jours. Média Foot ajoute en revanche que des clubs saoudiens seraient également intéressés et que ces derniers pourraient eux aussi faire une offre prochainement.