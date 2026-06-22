Mercato - «J’ai hésité avant d’y aller» : Les supporters de l’OM ont effrayé un joueur de l’équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France peut compter sur William Saliba depuis le printemps 2022. Il forme à ce jour une charnière centrale avec Dayot Upamecano reconnue dans le football de sélection. A Arsenal, il fait partie du gratin de Premier League à son poste. Mais avant tout ça, Saliba est passé par l’OM en prêt. Une aventure qu’il était proche de refuser à cause d’incidents survenus au centre d’entraînement de la Commanderie entre les supporters et les joueurs quelques mois plus tôt.

Un an après son retour de prêt de l’ASSE, William Saliba se trouvait dans l’incapacité de défendre les couleurs d’Arsenal. Le coach Mikel Arteta ne l’incluait toujours pas dans ses plans pour évoluer en défense centrale. De quoi déboucher sur un prêt à l’OGC Nice à l’hiver 2021 puis sur un nouveau du côté de l’OM. Pendant la saison 2021/2022, Saliba a confirmé tous les espoirs placés en lui depuis ses débuts. Sous les ordres de Jorge Sampaoli, le gamin de Bondy a été élu meilleur espoir de la saison, a fêté sa première sélection en équipe de France qu’il n’a plus quitté depuis et a pu enfin revenir de son prêt du côté d’Arsenal dans la peau d’un titulaire indiscutable en charnière centrale avec Gabriel.

«Il y avait eu les incidents à la Commanderie quelques mois plus tôt; franchement, ça peut refroidir un peu» Et pourtant, William Saliba a longtemps hésité à aller au bout du processus de la signature en prêt à l’OM. Le principal concerné l’a révélé au cours d’une entrevue accordée à France Football. La faute aux incidents survenus à la Commanderie en janvier 2021. La colère des supporters avait engendré des lancers de pétards, de fumigènes, sont entrés dans le centre entraînant des altercations. Des images qui sont parvenues à Saliba et qui l’ont fait douter au moment de trancher. « Marseille, c'était incroyable. Pourtant, j'avais un peu hésité avant d'y aller. Il y avait eu les incidents à la Commanderie quelques mois plus tôt; franchement, ça peut refroidir un peu. Mais après, avec mon agent on s'est dit: ‘OK, Marseille ça peut être chaud, mais si ça marche, c'est équipe de France direct’. En plus, Jorge Sampaoli me voulait, les dirigeants montaient un beau groupe, donc on a accepté ».