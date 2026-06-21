Équipe de France : Les joueurs du PSG s’acharnent sur William Saliba !

Alexis Brunet

Le 30 mai dernier, le PSG s’imposait en finale de Ligue des champions contre Arsenal et remportait par conséquent son deuxième titre de suite dans la compétition. Un moment difficile à vivre pour William Saliba, d’autant plus que par la suite il a dû supporter quelques moqueries des joueurs parisiens qu’il a retrouvés en équipe de France.

Après avoir terrassé l’Inter Milan le 31 mai 2025 (5-0), le PSG retrouvait la finale de la Ligue des champions presque un an tout pile après, mais cette fois c’est Arsenal qui se dressait sur la route des Parisiens. Si le match a été beaucoup plus fermé que face à l’équipe parisienne (victoire aux tirs au but), ce sont encore les joueurs de Luis Enrique qui se sont imposés et qui ont donc remporté leur deuxième C1 de suite, une performance assez rare que peu d’équipes ont réalisée.

Saliba s’est fait charrier par les joueurs du PSG Forcément le fait d’échouer si près du but a été mal vécu par tous les joueurs d’Arsenal, mais cela a peut-être été un peu plus compliqué pour William Saliba. Le défenseur d’Arsenal a révélé en conférence de presse ce samedi qu’il avait dû supporter quelques moqueries de la part des joueurs du PSG lorsqu’ils se sont retrouvés en équipe de France. Ses propos sont rapportés par Le Parisien. « Cela a été un peu plus facile de digérer la finale parce qu’il fallait se concentrer sur le Mondial après. Les 3 ou 4 premiers jours, ce n’était pas facile. Avec les Parisiens, ça se charrie un peu à table. Ce n’est que de la rigolade. J’ai déjà oublié maintenant. On reviendra plus fort l’année prochaine avec Arsenal. »