Zinedine Zidane en froid avec Pierre Ménès : «Il a eu des propos menaçants»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

D'ores et déjà annoncé comme étant le futur successeur de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane ne s'est pas fait que des amis dans le monde du football durant sa carrière de joueur. Pierre Ménès s'est livré en détail sur les coulisses de leur clash, en 2006, et précise même que Zidane l'aurait menacé au téléphone.

Il y a déjà plusieurs mois, dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube Pierrot le Foot, Pierre Ménès s'était livré sans détour sur sa relation compliquée depuis de nombreuses années avec Zinedine Zidane. Le différend entre les deux hommes date de 2006, juste après la Coupe du Monde et le départ à la retraite de l'ancien numéro 10 emblématique de l'équipe de France, qui serait même allé jusqu'à avoir une attitude menaçante envers le journaliste qui travaillait à cette époque sur M6.

« Vas-y mollo avec Zidane » « Niveau sportif, il est le meilleur joueur français de l’histoire, c’est incontestable. Après, c’est vrai que je n’ai jamais accroché avec l’homme […] Après son expulsion à la finale de la Coupe du monde 2006, M6 nous avait envoyé faire un complément d’enquête à Berlin sur l’expulsion de Zidane. J’avais eu (Christophe) Dugarry quelques jours avant, qui m’avait dit : ‘Vas-y mollo avec Zidane, il ne va pas bien en ce moment’ », révèle Pierre Ménès, avant de raconter la scène qui a tout fait basculer dans sa relation avec Zinedine Zidane.