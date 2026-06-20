Coupe du monde 2026 : Avant son retour, Neymar prend déjà cher au Brésil !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Absent pour les deux premiers matches du Brésil à la Coupe du monde, Neymar va faire son retour dans le groupe pour la dernière rencontre du groupe C face à l’Écosse, a annoncé Carlo Ancelotti après la victoire contre Haïti (3-0). L’attaquant de Santos pourrait avoir l’occasion de faire taire les critiques.

Appelé par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du monde, Neymar n’a pas encore eu l’occasion d’apparaître avec la Seleção en raison d'une blessure au mollet. Son retour est désormais prévu ce mercredi, pour le dernier match du groupe C face à l’Écosse. « Neymar va s'entraîner individuellement demain (samedi), puis lundi avec le reste de l'équipe. Il sera disponible pour le match contre l'Écosse », a révélé Carlo Ancelotti après la victoire contre Haïti (3-0).

« On parle moins de Vinicius Jr que de Neymar » Reste à voir si le retour de Neymar va mettre fin aux critiques au Brésil, où certains s’agacent du feuilleton permanent autour du numéro 10. « Je trouve incroyable qu'après trois semaines ici, le joueur dont on parle le moins soit la star de l'équipe, Vinicius Jr. On parle moins de Vinicius Jr que de Neymar, a indiqué le journaliste Paulo Vinicius Coelho sur la chaîne brésilienne UOL. Vinicius a été le meilleur joueur sur le terrain lors des deux matchs. Je suis d'accord avec Casagrande : Neymar n'est plus là aujourd'hui. Il le sera peut-être au deuxième tour. Mais pas aujourd'hui. Tout le monde sait ce qui va arriver au numéro 10 de l'équipe nationale brésilienne. L'équipe nationale n'a pas de numéro 10. Elle a le numéro 7, celui qui est décisif dans les deux matchs. »