Coupe du monde 2026 : Neymar va revenir, mais une autre blessure inquiète le Brésil…

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le Brésil s’apprête à retrouver Neymar pour la dernière rencontre du groupe C contre l’Écosse mercredi, Raphinha suscite l’inquiétude après sa sortie sur blessure face à Haïti. Des examens vont avoir lieu dans les prochaines heures pour évaluer la gravité de la blessure du joueur.

Vainqueur de Haïti (3-0) dans la nuit de vendredi à samedi, le Brésil se prépare à retrouver Neymar , disponible pour la dernière rencontre du groupe C mercredi soir face à l’Écosse . « Neymar va s'entraîner individuellement demain (samedi), puis lundi avec le reste de l'équipe. Il sera disponible pour le match contre l'Écosse », a indiqué Carlo Ancelotti après le match. Mais la Seleção s’inquiète désormais pour un autre de ses joueurs dans cette Coupe du monde.

Raphinha a ressenti une douleur à l'ischio-jambier droit

Raphinha a dû quitter les siens avant la mi-temps du match contre Haïti en raison d’une blessure musculaire qui fait craindre le pire. « Raphinha a ressenti une douleur à l'ischio-jambier droit durant la première mi-temps du match contre Haïti, a indiqué la fédération brésilienne dans un communiqué publié après la rencontre. Le joueur a commencé un traitement et son état sera réévalué. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons plus d’informations. »

« Pour l'instant, nous ne savons pas ce qui s'est passé », a confié Carlo Ancelotti, précisant que des examens auront lieu ce samedi pour évaluer la gravité de la blessure du joueur, remplacé par Rayan durant la partie. « Il a de bonnes qualités et un profil différent de celui de Raphinha. Au final, ce sont les petits détails qui déterminent qui entre en jeu et qui ne l’est pas », s’est justifié le sélectionneur italien.