«T'as pas son niveau» : Il s'est fait vanner dans son club parce qu'il s'appelle Kylian Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Illustre star du ballon rond depuis ses débuts à l'AS Monaco, Kylian Mbappé a vu sa notoriété monter en flèche au fil des années. Le capitaine de l'Equipe de France est reconnu pour son talent sur le terrain et forcément, quand on possède le même prénom et le même nom de famille, il peut être parfois difficile de rivaliser. Un jeune homme de 18 ans raconte une expérience personnelle.

Porter le même nom qu'une star peut parfois avoir ses avantages. Dans certains cas, cela peut donner lieu à des situations amusantes voire pénibles. Un jeune homme nommé Kylian Mbappé s'est confié sur son expérience personnelle à porter ce nom. Il joue également au football.

Un autre Kylian Mbappé par hasard On peut imaginer que ces dernières années, beaucoup de parents ont décidé de donner Kylian comme prénom à leur enfant. Dans ce cas-là, c'est même le nom de famille qui est identique, ce qui peut parfois être lourd à porter. Mais il s'agit d'un hasard total puisque lorsque le jeune homme de 18 est né, l'attaquant du Real Madrid était encore très loin de son début de carrière. « Pourquoi mes parents ont choisi ce prénom ? Je leur ai posé la question et mes parents m’ont répondu que c’était le total hasard. On a neuf ans de différence, mais dès qu’il a un peu explosé à partir de la Coupe du monde 2018, on a commencé à me parler de lui » explique Kylian Mbappé au média Pluriel.