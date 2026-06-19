Coupe du Monde 2026 - Le Portugal «en otage» avec Cristiano Ronaldo : Walid Acherchour se lâche !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'un début de Coupe du Monde très décevant avec le Portugal, Cristiano Ronaldo fait l'objet de nombreuses critiques suite à son premier match raté face au RD Congo. Walid Acherhour a évoqué le sujet jeudi soir dans l'After Foot, sur RMC, et évoque notamment une prise d'otage de la part de la star de la sélection portugaise.

Y a-t-il un malaise Cristiano Ronaldo au Portugal ? Le 17 juin, pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2026, la Selecção a dû se contenter d'un match décevant face à la République Démocratique du Congo (1-1), et l'ancienne star de Manchester United et du Real Madrid n'a jamais été en mesure ou presque d'inquiéter son adversaire. Le débat autour de la place de CR7 dans le onze titulaire du Portugal est donc une nouvelle fois relancé, et il a fait réagir Walid Acherchour jeudi soir au micro de l'After Foot, sur RMC.

« On est dans une boucle infernale » « Avec les compétitions comme la Ligue des Nations, à chaque fois on se dit que Cristiano Ronaldo, ça va marcher en Coupe du monde. Mais la Coupe du monde, c’est 7 ou 8 matchs avec une grosse intensité, où Cristiano Ronaldo ne peut pas assumer tout ça physiquement. Et on en vient au débat de ‘qu’est-ce qu’on fait au deuxième match ?’ sauf que si tu mets Gonçalo Ramos, si tu mets une attaque avec un faux 9 et que le football du Portugal est meilleur… Le gros problème c’est que c’est l’oeuf ou la poule. Que tu aies Cristiano Ronaldo ou non, tu as son ombre qui pèse sur les joueurs. J’ai l’impression qu’on est dans une boucle infernale autour du Portugal et on est saoulé à raison. Soit Cristiano Ronaldo décide d’arrêter sa carrière, soit tu es mort. On est dans un fantasme où même quand il était monstrueux, le Portugal n’arrivait pas à faire des résultats en Coupe du monde. On va faire les mêmes débats jusqu’à quand ?! Peut-être que le fils de Cristiano Ronaldo va le concurrencer dans 10 ans et on dira les mêmes choses ! Il faut qu’on se réveille ! », a lâché Acherchour au sujet de Cristiano Ronaldo.