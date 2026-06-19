«Tout le monde est un peu secoué» : La dernière image choc à la Coupe du monde 2026

Vainqueur du Qatar dans la nuit de jeudi à vendredi, le Canada n’a pas pu profiter pleinement de son premier succès en Coupe du monde en raison de la grave blessure d’Ismael Koné, qui a quitté le terrain en début de seconde période la jambe brisée. Jesse Marsch et ses joueurs étaient logiquement marqués après la rencontre.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Canada a décroché le premier succès de son histoire en Coupe du monde en battant le Qatar au BC Place Stadium de Vancouver. Mais la fête a quelque peu été gâchée par la grave blessure d’Ismael Koné, la première depuis le début de la compétition. Sorti sur civière après un tacle non maîtrisé du numéro 23 qatari Assim Omer Madibo à la reprise de la seconde période, l’ancien joueur de l’OM et du Stade Rennais souffrirait d'une double fracture tibia-péroné et devrait être absent entre quatre et cinq mois selon le journaliste Fabrizio Romano.
« Nous avons tous entendu l’os se briser »
« Ça s’est passé devant nous et nous avons tous entendu l’os se briser, a raconté le sélectionneur du Canada Jesse Marsch après le match. Je n’ai pas encore parlé à Ismaël, mais il est à l’hôpital. Il va se préparer pour une opération. Je vais aller le voir après cette conférence de presse. On verra exactement ce qu’on décidera de faire pour lui. »
« Après la blessure, on a eu du mal à rester concentrés sur le match, voire à aller jusqu'au bout, a reconnu Jonathan David, auteur d’un triplé. Je ne dirais pas qu'on était impatients, mais on voulait juste que le match se termine ». Nathan Saliba a lui aussi trouvé le chemin des filets après son entrée en jeu, en profitant pour rendre hommage à son coéquipier avec sa célébration. « Ça a été beaucoup d’émotions à la fois, confiait-il à la télévision canadienne RDS après le coup de sifflet final. J’ai réussi à me concentrer quelques instants pour prendre le coup franc, parce que je savais que c’était quelque chose que j’étais capable de faire que ça allait lui rendre hommage d’une belle manière. »
« Tout le monde est un peu secoué par cette expérience »
L’auteur du geste malheureux, lui aussi marqué par l’incident, s’est rendu dans le vestiaire canadien après la rencontre. « Le joueur qatari est venu dans le vestiaire pour présenter ses excuses à Ismael. Je ne pense pas qu'il ait voulu commettre un tacle aussi violent ni provoquer une situation aussi grave, je ne lui en tiens donc pas rigueur, a ajouté Jesse Marsch. Tout le monde est un peu secoué par cette expérience, en raison de la nature de la blessure, mais aussi parce qu'Ismael est un pilier de notre équipe. Ce sera une grande perte pour nous ».