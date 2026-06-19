Après Olivier Giroud, Kylian Mbappé va-t-il battre le record de Lionel Messi ?

Amadou Diawara

Lors du choc entre l'équipe de France et le Sénégal, Kylian Mbappé a inscrit un doublé. Grâce à ses deux réalisations, le capitaine et numéro 10 des Bleus a battu le record de buts d'Olivier Giroud en sélection. D'après vous, Kylian Mbappé effacera-t-il Lionel Messi et Miroslav Klose, les meilleurs scoreurs de l'histoire de la Coupe du Monde ? A vos votes !

Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France s'est frottée au Sénégal ce mardi. Grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé, les Bleus se sont imposés face aux Lions de la Teranga (3-1). Une victoire qui permet aux hommes de Didier Deschamps d'empocher trois points précieux dans la course à la qualification pour les 16èmes de finale de la compétition. Au classement, la Norvège (3 unités, +3) est en tête du groupe I grâce à sa différence de buts. De son côté, la France est en deuxième position (3 points, +2), devant le Sénégal (3ème, 0 point, -2) et l'Irak (4ème, 0 point, -3).

Kylian Mbappé est le meilleur buteur de l'histoire des Bleus Ayant inscrit deux nouveaux buts sous le maillot bleu ce mardi, Kylian Mbappé a battu le record d'Olivier Giroud (57 réalisations). Ayant marqué à 58 reprises au total avec l'équipe de France, le capitaine et numéro 10 de Didier Deschamps est désormais le meilleur buteur de l'histoire tricolore. Et il pourrait également devenir celui de la Coupe du Monde.