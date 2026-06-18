Coupe du monde 2026 : La grande annonce de Mbappé après son record en équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entrée en lice réussie pour l’équipe de France dans cette Coupe du monde 2026. Les Bleus ont pris le meilleur sur le Sénégal mardi grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Bradley Barcola (3-1). Une prestation statistique de haute volée qui permet au capitaine des Bleus de poursuivre cette compétition avec le brassard au bras et le titre honorifique de meilleur buteur de l’histoire de la sélection tricolore. De quoi valoir un petit message sur les réseaux sociaux.

Puissance 58. Mardi soir, dans les ultimes secondes de la rencontre entre l’équipe de France et le Sénégal, Kylian Mbappé envoyait une frappe sèche dans les filets d’Edouard Mendy aux 30 mètres. Un but qui scellait la victoire des Bleus face au Sénégal pour l’entrée en lice des vice-champions du monde (3-1), mais pas seulement. En effet, avant le coup d’envoi, il manquait deux buts à Mbappé pour dépasser Olivier Giroud et ainsi devenir le meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

«Une grande fierté de pouvoir devenir le meilleur buteur de l’histoire de notre sélection» Après avoir manqué le coche contre la Côte d’Ivoire et l’Irlande du Nord en préparation (1-2 et 3-1), Kylian Mbappé a inscrit ses 13ème et 14ème buts en Coupe du monde pour sa troisième participation seulement. Il se place ainsi à seulement deux longueurs du record à présent co-détenu par Miroslav Klose et Lionel Messi. Mais chaque chose en son temps, Mbappé profite de l’instant présent et a communiqué sa joie sur ses réseaux sociaux. « 58 buts. Une grande fierté de pouvoir devenir le meilleur buteur de l’histoire de notre sélection, un pays qui vu passer tant de grands joueurs ».