Kylian Mbappé «n'a pas fini» : Ces deux nouveaux records dans sa ligne de mire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grâce à ses deux réalisations contre le Sénégal (3-1), Kylian Mbappé a détrôné Olivier Giroud en tête des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France. Deux autres records de légende sont désormais à portée de main pour le capitaine des Bleus aux yeux de l’ancien attaquant d’Arsenal.

Ce mardi, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus en inscrivant ses 57e et 58e réalisations, dépassant ainsi Olivier Giroud. « Je suis très content de pouvoir entrer un peu plus dans l’histoire de mon pays. C’est toujours ce que j’ai voulu faire. J’ai toujours placé ça au-dessus de tout », a réagi le capitaine de l’équipe de France après la rencontre.

« C'était la suite logique », estime Giroud De son côté, Olivier Giroud ne cache pas sa fierté de voir son ancien coéquipier lui succéder en tête du classement des meilleurs buteurs de la sélection tricolore. « C'était la suite logique, je savais que ça allait arriver tôt ou tard. C'est une immense fierté d'avoir gardé ce record pendant trois ans et demi et je suis content que ce soit lui qui arrive à le battre évidemment », a-t-il confié auprès de L’Équipe.