Kylian Mbappé «n'a pas fini» : Ces deux nouveaux records dans sa ligne de mire

Grâce à ses deux réalisations contre le Sénégal (3-1), Kylian Mbappé a détrôné Olivier Giroud en tête des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France. Deux autres records de légende sont désormais à portée de main pour le capitaine des Bleus aux yeux de l’ancien attaquant d’Arsenal.
Ce mardi, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus en inscrivant ses 57e et 58e réalisations, dépassant ainsi Olivier Giroud. « Je suis très content de pouvoir entrer un peu plus dans l’histoire de mon pays. C’est toujours ce que j’ai voulu faire. J’ai toujours placé ça au-dessus de tout », a réagi le capitaine de l’équipe de France après la rencontre.
« C'était la suite logique », estime Giroud
De son côté, Olivier Giroud ne cache pas sa fierté de voir son ancien coéquipier lui succéder en tête du classement des meilleurs buteurs de la sélection tricolore. « C'était la suite logique, je savais que ça allait arriver tôt ou tard. C'est une immense fierté d'avoir gardé ce record pendant trois ans et demi et je suis content que ce soit lui qui arrive à le battre évidemment », a-t-il confié auprès de L’Équipe.
« Il va battre tous les records »
Parfaitement lancé avec l’équipe de France, Kylian Mbappé est désormais à la lutte avec Lionel Messi pour finir meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. Avec son triplé face à l’Algérie (3-0), l’Argentin a égalé Miroslav Klose avec 16 unités, tandis que le capitaine des Bleus totalise 14 réalisations. « Il en est à 14 buts maintenant, à deux de (Miroslav) Klose et de Messi mais lui, a une Coupe du monde de plus à jouer que Messi, qui ne fera pas la prochaine je pense. Donc il a de grandes chances de finir meilleur buteur de l'histoire, estime Olivier Giroud. Il va battre tous les records de toute façon, y compris celui d'Hugo Lloris en nombre de sélections (145, Mbappé en compte 99), c'est le prochain à tomber en équipe de France. C'est génial pour lui et encore une fois c'est un privilège pour moi d'être entre deux monuments du football français. Kylian qui n'a pas fini de creuser l'écart et Titi Henry (51 buts). »