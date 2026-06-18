Coupe du monde 2026 : Le nouveau patron de l’équipe de France est annoncé (et ce n’est ni Mbappé ni Dembélé) !

Axel Cornic

Avant le début de cette Coupe du monde 2026, on se demandait si Didier Deschamps devait donner les clés du jeu à son capitaine Kylian Mbappé, où plutôt à Ousmane Dembélé. C’est finalement un autre joueur qui les a prises et ce, dès le premier match de l’équipe de France, face au Sénégal (3-1).

Les observateurs ont rapidement mis l’équipe de France parmi les favoris, avant le début de la Coupe du monde 2026. Et c’est assez logique, puisque Didier Deschamps peut compter sur deux des plus grands talents de la planète football que sont Kylian Mbappé, star du Real Madrid et Ousmane Dembélé, Ballon d’Or 2025 avec le PSG. Mais ils semblent s’être fait doubler par l’un de leurs coéquipiers...

« On est face à un joueur devenu, en très peu de temps, un véritable facteur X » Il s’agit évidemment de Michael Olise, dont le replacement dans l’axe a clairement été le point de bascule de la rencontre entre la France et le Sénégal. « On est face à un joueur devenu, en très peu de temps, un véritable facteur X. Sa saison au Bayern Munich confirme une montée en puissance spectaculaire : capable d’évoluer sur le côté droit comme dans l’axe, il apporte à la fois créativité, justesse technique et capacité à casser des lignes dans les petits espaces » a analysé Harold Marchetti, responsable de l’équipe de France au service des Sports du Parisien.