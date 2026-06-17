Zaïre Emery - Équipe de France : Un pari à oublier pour la Coupe du Monde ?

Amadou Diawara

Lors du choc entre la France et le Sénégal de ce mardi soir, Jules Koundé n'était pas au top de sa forme. Malgré tout, Didier Deschamps ne devrait pas le remplacer par Warren Zaïre-Emery, qui a rendu de précieux services au PSG quand Achraf Hakimi était blessé.

Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a battu le Sénégal (3-1). Lors de cette rencontre, Jules Koundé n'était pas vraiment dans son assiette. Malgré tout, Warren Zaïre-Emery ne devrait pas prendre sa place dans le couloir droit de la défense des Bleus, même s'il a fait forte impression lorsqu'il a suppléé un Achraf Hakimi blessé au PSG. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Harold Marchetti - journaliste du Parisien - lors d'un tchat avec des internautes.

«L’idée est intéressante, mais...» « Ne boudons pas notre plaisir après cette belle victoire, mais ne trouvez-vous pas que la présence de Jules Koundé dans le 11 titulaire doit être remise en question ? Pourquoi ne pas tenter Warren Zaïre Emery ? Vous avez raison sur le début de votre message : après une victoire 3-1, il faut aussi savoir profiter avant de tout remettre en chantier. Sur Jules Koundé, je serais assez prudent. Je comprends le doute parce que sa première période n’a pas rassuré : quelques pertes de balle, des choix parfois hésitants, pas toujours la justesse qu’on attend d’un joueur de ce niveau. On l’a senti plus dans l’énergie que dans la maîtrise. Mais il faut regarder son match dans son ensemble. Après la pause, il a retrouvé un visage beaucoup plus proche de ses standards : plus agressif à la récupération, davantage de présence dans son couloir et plusieurs séquences où il a permis à l’équipe de s’installer plus haut. Ce n’est pas un hasard si le côté droit français a mieux fonctionné ensuite », a analysé Harold Marchetti, avant de poursuivre son raisonnement.