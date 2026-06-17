Equipe de France - Dembélé sur le banc des remplaçants : Le «manque de courage» dénoncé de Deschamps

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Ousmane Dembélé rayonne sous le maillot du PSG, c'est un peu plus compliqué avec l'équipe de France. On l'a encore vu ce mardi soir lors du premier match de la Coupe du monde face au Sénégal. Titularisé, le Parisien n'a pas énormément pesé sur la rencontre, voyant même Bradley Barcola, son remplaçant, être décisif à son entrée en jeu. Et si Dembélé devait aller sur le banc ? Didier Deschamps a été interpellé à ce sujet.

Face au Sénégal, Didier Deschamps avait donc décidé de partir avec 4 joueurs offensifs : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Michael Olise. Un quatuor dont on attendait beaucoup, mais la connexion était loin d'être la meilleure. Initialement positionné en numéro 10, le Ballon d'Or n'a pas eu l'influence qu'il peut avoir avec le PSG. Exilé ensuite sur le côté droit, Dembélé a été très discret et a fini par être remplacé par Bradley Barcola, décisif quelques minutes après son entrée en jeu.

« C'est un Dembélé triste » Après la victoire de la France face au Sénégal, la performance d'Ousmane Dembélé est critiquée. Au micro de l'After Foot, Florent Gautreau s'en est notamment pris au joueur du PSG, disant : « Je pense malheureusement que le Ousmane Dembélé qu'on a vu dans le match et dans les matchs amicaux récemment, j'estime que c’est un Dembélé triste, qui est gâché et qui s’en rend compte. Il est sur le banc, il voit entrer Barcola qui marque tout de suite et il voit que ça fonctionne mieux avec Olise dans l'axe. Dembélé est triste et il a des raisons de l'être, mais c'est comme ça. Parce que le poste de 9 est pour Mbappé. Et en plus, Mbappé assume son statut de buteur et de meilleur buteur d'histoire des Bleus ».