Transfert surprise après la Coupe du monde 2026 : Le Real Madrid revient sur sa parole, Aurélien Tchouaméni bientôt sacrifié ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Coupe du monde 2026 s’est terminée le 19 juillet dernier avec le sacre de l’Espagne. Capitaine de La Roja, Rodri (30 ans) a soulevé le trophée le plus convoité du football de sélection au MetLife Stadium. Un jour spécial pour le milieu de terrain de Manchester City avant un transfert au Real Madrid ? Cette opération n’était initialement pas planifiée par la direction madrilène selon Ramon Alvarez de Mon. Elle pourrait avoir de sérieuses répercussions sur l’accord de prolongation passé avec Aurélien Tchouaméni…

Aurélien Tchouaméni (26 ans) était confronté à un dilemme cornélien au printemps 2022. Il devait choisir entre les sirènes du Real Madrid et le PSG qui, sous l’impulsion de Kylian Mbappé tout juste prolongé à l’époque, poussait pour l’attirer dans la capitale. Finalement, le choix de Tchouaméni se portait sur la Casa Blanca qui venait de remporter sa 14ème Ligue des champions face à Liverpool au Stade de France (1-0). En conférence de presse de présentation, il justifiait son choix. « Kylian Mbappé a décidé de rester au PSG et il savait déjà que je quitterais Monaco à la fin de la saison. Il voulait savoir si j'irais au PSG mais je lui ai dit que le Real Madrid était mon premier choix, et il l'a parfaitement compris, il était très heureux pour moi. Dès que le Real m'a approché, je n'ai pas hésité. Je veux laisser mon empreinte sur le football, et le meilleur club pour cela, c'est le Real Madrid. C'est la meilleure décision pour moi ».

«La seule chose que je peux contrôler, c’est ma performance» Quatre années sont passées, Aurélien Tchouaméni a tout gagné avec le Real Madrid : la Supercoupe d’Europe à deux reprises, la Coupe intercontinentale des clubs à deux reprises, la Liga, la Copa del Rey, la Supercoupe d’Espagne et la Ligue des champions. Cependant, tout n’est pas rose depuis quelque temps à la Casa Blanca où Tchouaméni a été visé par des sifflets de ses propres supporters. Il se confiait en avril dernier sur cette expérience spéciale à Pivot Podcast qui l’a tout de même aidé à grandir. « La seule chose que je peux contrôler, c’est ma performance. Le niveau de pression au Real Madrid est différent. Les gens vont parler de tout ce que tu fais, que ce soit bien ou mal. Tout le monde parlait de moi, de ma façon de jouer. Il y a un ou deux ans, j’étais considéré comme un mauvais joueur, j’étais sifflé dans le stade. J’ai traversé pas mal de choses et, clairement, ça m’a aidé mentalement. Maintenant, je sais que quoi que je fasse, les gens vont parler, donc je n’y prête plus attention. Jouer au Real Madrid, c’est la plus grande scène du sport : la pression est un privilège ».

Le Real Madrid n’avait pas prévu de recruter Rodri au moment de blinder Tchouaméni, le vent a tourné Cette pression du Real Madrid, il se pourrait bien qu’Aurélien Tchouaméni ne l’ait plus longtemps. Et pourtant, en ce début de mois de juillet, Marca et la presse espagnole annonçaient un accord contractuel trouvé entre le milieu de terrain de l’équipe de France et les dirigeants du Real Madrid afin de rallonger son bail courant actuellement jusqu’en 2028 à juin 2031. Pour autant, cette prolongation n’est pas une garantie de continuité pour Tchouaméni selon Ramon Alvarez de Mon. Le journaliste espagnol a confié sur son compte X que le comité directeur du Real Madrid avancerait pas à pas dans le dossier Rodri. Son éventuelle signature engendrerait un départ d’envergure au Real Madrid et Tchouaméni serait le premier sacrifié malgré sa récente prolongation de contrat. Au moment des discussions pour renouveler le bail de l’international français, il n’était pas question d’un possible recrutement de Rodri dans l’esprit du Real Madrid.