Coupe du monde 2026 - France/Espagne : Deux semaines plus tard, Michael Olise prend enfin la parole (avec un message particulier pour Didier Deschamps)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il a enchanté les supporters de l’équipe de France pendant la première partie de la Coupe du monde 2026 avec ses passes décisives avant de s’éteindre petit à petit à compter des 1/8ème de finale. Mais Michael Olise a conservé la confiance de Didier Deschamps malgré tout. Le milieu offensif du Bayern Munich a vécu sa première compétition avec les Bleus cet été qui s’est soldée par une «immense déception » avec une élimination en demi-finale contre l’Espagne le 14 juillet (0-2). Michael Olise s’est exprimé ces dernières heures sur Instagram avec un hommage spécial destiné à Deschamps.

La Coupe du monde 2026 a livré son verdict le 19 juillet dernier au MetLife Stadium avec une victoire de l’Espagne face à l’Argentine (1-0). Pour la deuxième fois de son histoire et 16 ans après son premier succès, La Roja a été sacrée championne du monde. La sélection espagnole entraînée par Luis de la Fuente avait éliminée le Portugal, la Belgique et surtout l’équipe de France (2-0) en demi-finale avant de s’offrir l’Albiceleste en finale. Un match au cours duquel plusieurs stars des Bleus sont passées au travers y compris Michael Olise (24 ans).

Michael Olise a pris deux semaines avant de parler pour digérer l’«immense déception» Le meneur de jeu de l’équipe de France a pris le temps pour digérer cette déception vécue en demi-finale de Coupe du monde alors que les Bleus avaient signé un sans faute jusque-là : 7 victoires en autant de matchs. Sur son compte Instagram mercredi soir, Michael Olise a rédigé un message de remerciements pour tous les suiveurs de l’équipe de France et toutes les personnes au sein du staff et du vestiaire qui lui ont permis de vivre un rêve de gosse sur le sol américain pendant ce mois de compétition qui s’est soldé par une quatrième place après la défaite des Bleus lors de la petite finale.

«Porter le maillot de l’équipe de France lors d’une Coupe du monde a toujours été, et restera toujours, un rêve pour moi» « Ne pas avoir réussi à ramener le trophée est une immense déception. Ce n’est pas ainsi que nous imaginions conclure cette Coupe du monde lorsque le tournoi a commencé. Porter le maillot de l’équipe de France lors d’une Coupe du monde a toujours été, et restera toujours, un rêve pour moi. Même si nous n’avons pas réussi à soulever le trophée, je suis fier d’avoir établi le record du plus grand nombre de passes décisives dans l’histoire d’une Coupe du monde. Mais, par-dessus tout, j’aurais préféré être ici pour dire que nous avons remporté la Coupe du monde, tous ensemble, avec mes coéquipiers, le staff, les entraîneurs et tous les supporters de l’équipe de France. C’est cet objectif qui continuera de nous animer, et nous espérons pouvoir, à l’avenir, vous offrir de nouveaux moments de joie et des souvenirs inoubliables à vivre à nos côtés ». a confié Michael Olise sur son compte personnel Instagram.