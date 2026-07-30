Eli Junior Kroupi blessé et Yan Diomandé en route pour le Real Madrid : L’IA conseille six attaquants au PSG pour les oublier

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

On ne sait toujours pas qui débarquera au PSG pour renforcer le secteur offensif, mais on est désormais certain que ni Eli Junior Kroupi, blessé, ni Yan Diomandé, en route vers le Real Madrid, ne rejoindront l’effectif de Luis Enrique. Sollicitée par le 10 Sport, l’intelligence artificielle a recommandé six joueurs au club de la capitale.

Avec les départs actés de Gonçalo Ramos (AC Milan) et Kang-In Lee (Atlético de Madrid), en attendant peut-être celui de Bradley Barcola à Liverpool, l’arrivée de renforts offensifs au PSG est devenue une nécessité. Maghnes Akliouche, qui a déjà trouvé un accord avec le double champion d’Europe en titre, devrait être le premier à débarquer. Un accord serait imminent avec l’AS Monaco, désireuse d’obtenir 50 millions d’euros pour l’international français, attendu dans les prochains jours au PSG. Le reste du mercato parisien est bien plus incertain.

Yan Diomandé et Eli Junior Kroupi ne viendront pas au PSG Seule certitude pour l’heure : Yan Diomandé (Leipzig) et Eli Junior Kroupi (Bournemouth), ciblés par le PSG dans ce début de mercato, ne viendront pas renforcer l’effectif de Luis Enrique. L’ailier ivoirien est en partance pour le Real Madrid, prêt à lâcher 120 millions d’euros pour son transfert, tandis que l’ancien du FC Lorient souffre d’une blessure au pied et va être absent pour trois à quatre mois. Dans ce contexte, le 10 Sport a sollicité l’intelligence artificielle concernant des alternatives crédibles à ces deux joueurs.

Les trois « options crédibles et réalistes » pour le mercato parisien Nous avons ainsi demandé à l’IA des profils crédibles, semblables à ceux d’Eli Junior Kroupi et Yan Diomandé, collant à la politique sportive actuelle du PSG (jeunes à fort potentiel, prix raisonnable, profils techniques/polyvalents compatibles avec le jeu de position de Luis Enrique, préférence pour des talents adaptables ou français quand possible, sans surpayer). L’intelligence artificielle a alors retenu trois « options crédibles et réalistes ». Charles De Ketelaere (Atalanta, 25 ans) a d’abord été sélectionné, un nom déjà ressorti en alternative à Ferran Torres, que l’on a exclu de la liste en raison de l’intérêt prononcé déjà connu du PSG. « Polyvalent (n°10, ailier droit, faux 9). Il a montré de belles choses en Italie (buts + passes) et à la Coupe du monde. Prix autour de 40-45 M€, ce qui reste abordable, estime l’IA. Luis Enrique apprécierait sa versatilité et sa capacité à jouer entre les lignes. C’est une piste émergente mais cohérente avec un renfort immédiat sans folie financière. » Assane Diao (Côme, 20 ans), convoité par l’AS Rome, est vu comme un autre élément susceptible d’avoir sa place dans l’effectif de Luis Enrique. « Profil percutant, explosif, bonne marge de progression. Jeune, technique dans le un-contre-un, il correspond au moule Campos (talent à développer). Moins cher et moins exposé que les stars Bundesliga », souligne l’IA, citant également le nom de Rayan (Bournemouth, 19 ans) : « Puissant, moderne, capable de jouer sur les côtés. Compatible avec la méthode de recrutement jeune/potentiel du club. Moins médiatisé que Kroupi mais dans un style similaire (anglais, explosif). » Selon The Sun, le PSG ferait justement partie des clubs les plus intéressés par le phénomène brésilien.